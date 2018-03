Edwin Oviedo: "Queremos ser sede de un Mundial"

Entre el 21 y 22 de marzo se realizará en Lima la Cumbre Ejecutiva FIFA, donde Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tiene pensado proponer al Perú como sede del próximo Mundial Sub 17.

“Como federación hace tiempo que queremos ser sede de un Mundial”, contó el titular de la FPF en una entrevista con el diario El Comercio.

“Estamos recabando toda la información posible para poder ser candidatos a la sede del Mundial Sub 17 del próximo año”, añadió.

Asimismo, Edwin Oviedo se refirió a los temas que se tocarán en la cumbre respecto a los mundiales de menores.

“Quizá en esta cumbre se discutan algunas modificaciones en la parte deportiva. Por ejemplo, existe la posibilidad de unificar los mundiales”, contó.

“Ahora hay un Sub 17 y otro Sub 20, ahora se va a discutir que se haga un solo Mundial Juvenil y que sea anual. Podría ser un Sub 19 o Sub 18 y que sea cada año. Y para estos torneos también se buscará que sean 48 selecciones”, puntualizó Edwin Oviedo.