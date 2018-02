Claudio Pizarro y Universitario destacan en las portadas deportivas nacionales

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló con el portal Bundesliga en Español, donde no dejaron de preguntarle por el delantero nacional, Claudio Pizarro, en la cual en DT de la blanquirroja no descartó al actual jugador de Colonia de ser convocado para Rusia 2018.

“Claudio Pizarro tiene todas las posibilidades. De ninguna manera tiene las puertas cerradas en la selección. Todo dependerá de él”, expresó Gareca.

Sin embargo, Ricardo Gareca mostró preocupación por el estado físico del ‘bombardero’ teniendo en cuenta su edad: “Lo que siempre hemos analizado de Claudio es el presente. Ya lo hemos hablado con él. Lo importante en un jugador de su edad es el día a día. Es muy factible que vaya un preparador de la selección nacional para poder comprobar en qué estado está”.

En el papel, Universitario de Deportes y UTC se verán las caras este sábado por la segunda fecha del Torneo de Verano. Sin embargo, ante los problemas que el cuadro cajamarquino ha tenido para jugar de local, la dirigencia crema se ha manifestado.

El gerente de comunicaciones del club merengue, Juan Carlos Ortecho declaró a Radio Ovación y aseguró que Universitario no buscará puntos en mesa en el supuesto que el partido no se lleve a cabo: “Mal haríamos en sacar ventaja. Universitario no va a pedir los puntos, en el caso que no se pueda programar el partido. Es una situación difícil para ellos. Además, tampoco tenemos buena experiencia en pelear puntos en mesa y no tenemos la confianza en que eso sea lo mejor para Universitario”.

Asimismo, mostró buena disposición para ayudar a resolver el problema de la localía a UTC: “Si en caso ellos no tengan un estadio donde ejercer su localía, el Estadio Monumental está a disposición de ellos. Creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que los partidos se jueguen en la cancha”.