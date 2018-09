Claudio Pizarro y Sporting Cristal acaparan las portadas deportivas locales

En junio del próximo año, Claudio Pizarro terminará su carrera como futbolista. El delantero ganó todo lo que pudo con sus clubes, pero se irá con una espina clavada: no ir al Mundial con la Selección Peruana.

De hecho, el delantero ha perdido las esperanzas de ser llamado por Ricardo Gareca hasta antes de colgar los chimpunes. En una entrevista con ‘NexSport’, el ‘Bombardero de los Andes’ casi ha cerrado el capítulo de la ‘bicolor’.

“Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido”, aseguró Claudio Pizarro.

Sporting Cristal sufrió más de la cuenta y esto le terminó pasando factura en el Estadio IPD de Moyobamba, escenario donde perdió el invicto al caer por 2-1 ante el cuadro de Unión Comercio por la segunda jornada del Torneo Clausura.

El único tanto de los ´celestes’ lo marcó Emanuel Herrera y para el ‘poderoso del Alto’ anotaron David Dioses y Willyan Mimbela.