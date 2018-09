Claudio Pizarro y Perú vs Alemania acaparan las portadas deportivas locales

El atacante nacional Claudio Pizarro se hizo presente en la goleada del Werder Bremen sobre el SV Meppen (5-2) con un doblete. Además, el atacante dio una asistencia para el tanto de Yuya Osako. El peruano pudo completar los 90 minutos en el juego.

Respecto a participar en la totalidad de un encuentro, el ‘Bombardero de los Andes’, pese al cansancio, aseguró sentir en buena forma para afrontar todo lo que viene en la competencia oficial.

“Al final estaba un poco forzado (ríe), pero me fue muy bien poder jugar 90 minutos. Me he sentido bien y siempre me alegro cuando anoto goles. Espero que esto no haya hecho más que empezar”, reveló Claudio Pizarro.

Alemania será el nuevo gran desafío de Perú, encaprichada en derrotar a un gigante del fútbol mundial para confirmar su momento dulce, inyectarse una buena dosis de confianza y convencerse que es capaz de doblegar a cualquiera.

En el Mundial de Rusia 2018 la inexperiencia le pasó factura contra Francia (1-0) y este jueves, ante Holanda (2-1) en Amsterdam, el triunfo se le diluyó entre los dedos tras haberse puesto en ventaja.

Perú quiere traducir de una vez por todas su juego alegre y disciplinado con un triunfo sobre la cuádruple campeona mundial, que se reencuentra con su público tras el naufragio sufrido en la última Copa del Mundo, donde cayó sorprendentemente en la fase de grupos.