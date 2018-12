Christian Cueva y Raúl Ruidíaz acaparan las portadas deportivas locales

El entrenador Ricardo Gareca no pierde el tiempo y se reunió con Christian Cueva como parte de su gira en Europa, enfocado en lo que será la participación de la Selección Peruana en la Copa América de Brasil 2019.

La visita del seleccionador no fue en solitario, su asistente técnico Sergio Santín lo acompañó a Rusia para estudiar el presente del centrocampista en el Krasnodar FC.

“Ricardo Gareca y Sergio Santín, Director Técnico y Asistente Técnico de la #SeleccionMayor se reunieron con Jefferson Farfán y Christian Cueva en Rusia”, publicó el Twitter de la selección.

El delantero Raúl Ruidíaz ha respondido a los diversos cuestionamientos que se le han hecho por la poca efectividad de gol que ha tenido desde hace un par de meses con la selección, panorama que dista mucho de su club: Seattle Sounders.

En diálogo con FOX Sports, comentó sobre su presente con Perú: “Me he sentido bien en la selección durante este año, en mi tiempo acá nunca he tenido tanta continuidad. He sido titular en estos dos partidos y contra Chile, eso me viene muy bien”.

Del mismo modo, Raúl Ruidíaz habló sobre la sequía de goles que padece con la camiseta nacional, la cual ha sido muy criticada al no estar a la par con la capacidad de gol que tenía Paolo Guerrero: “No tuve la oportunidad de anotar pero estoy muy tranquilo, sé que en algún momento va a llegar el gol”.