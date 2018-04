Champions League y el torneo local en las portadas deportivas de hoy

Arranca una semana importante en la Champions League que hoy vendrá jugar la ida de la semifinal entre Liverpool vs Roma y mañana Baryern Múnich vs Real Madrid. En el plano local, mañana Universitario de Deportes tendrá audiencia con el TAS para definir si es que podrán contratar o no jugadores.

Hay mucha expectativa de lo que pueda suceder hoy en Anfield cuando se enfrenten a la 1.45 pm (hora peruana) de hoy las escuadras de Liverpool y el AS Roma por la ida de la semifinal de la Champions League.

Liverpool llega de vencer con relativa comodidad por un global de 5-1 a Manchester City, en tanto que la AS Roma hizo la hazaña de eliminar al FC Barcelona tras obtener un total de 4-4. Si bien es cierto que el cuadro inglés dirigido por el alemán Jürgen Klopp es favorito sobre los romanistas, lo cierto es que la fortaleza de los de la capital italiana ha sido jugar en casa, el Estadio Olímpico de Roma, por lo que podría ser una serie bastante cerrada.

En el plano local, Universitario de Deportes tiene mañana audiencia ante el TAS buscando que se le revoque la sanción mediante la cual los cremas han sido inhabilitados de contratar jugadores durante esta temporada. En Ate hay mucha ilusión de salir airosos y ya se especula sobre algunos nombres que interesan a Pedro Troglio y la dirigencia estudiantil, como son el ex UTCGino Guerrero, así como dos nombres que llevaron a la “U” *a su último título en 2013, hablamos de *Diego Guastavino y Cristofer “Canchita” Gonzáles.

Por otro lado, el gran pedido de la hinchada de Alianza Lima es la contratación de un 9 que le falta al 11 de Pablo Bengoechea. Ante esto, suena fuerte en Matute el nombre de Irven Ávila, jugador del recientemente descendido Lobos BUAP de la Liga MX. Ante esta posibilidad, Ávila ha comentado que no descarta ninguna opción y que estaría dispuesto a escuchar la oferta de los íntimos.