André Carrillo y Universitario de Deportes destacan en las portadas deportivas locales

Durante los 32vos de final de la FA Cup, el Watford de André Carrillo se impuso por un contundente 3-0 al Bristol City, donde el peruano abrió el marcador a los 37 minutos. El encuentro se desarrolló en el Vicarage Road.

Tras dos derrotas consecutivas, las ‘abejas’ estaban obligados a ganar y comenzaron el encuentro haciendo sentir la localía al Bristol City, mas a los 37 minutos de la etapa inicial Roberto Pereyra, quien ingresó al área rival por la banda, metió un pase a la ‘Culebra’ que dejó de lado a un defensa buscando el ángulo para meter un tiro diagonal que se convertió en el 1-0.

André Carrillo lleva dos goles con la camiseta del Watford desde su llegada al fútbol inglés.

Luis Tejada llegó a Lima tras sus vacaciones y empezará la pretemporada con Sport Boys. Sin embargo, envió un mensaje a los directivos de Universitario de Deportes sobre su desvinculación del club.

“En Universitario se portaron mal conmigo. Con la hinchada estoy agradecido y pido disculpas. No fue mi culpa la salida del club, Troglio sí me quería para el 2018. Que los directivos se pongan los pantalones y salgan a decir la verdad de por qué no seguí”, dijo el ‘Pana’.

Luis Tejada explicó en entrevista que “decían que estaba muy viejo”, hecho que lo dejó descontento con Universitario de Deportes.