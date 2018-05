Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y Sport Boys jugarán con hinchada local entre ellos

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Hugo Dthhurburu, señaló que los enfrentamientos entre ellos, en el caso de Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Boys solo podrán contar con barra del equipo local, esto tras una reunión entre los directivos de la institución previo al inicio del Torneo Apertura.

Torneo Apertura: programación completa de la primera fecha

“La decisión es que ‘U’, Alianza, Cristal y Boys jueguen con hinchada local únicamente. Si hay nuevos factores de violencia ya se verá qué determinación se toma”, contó Huho Duthurburu en entrevista con Radio Ovación.

“Las entradas nominativas son las que tienen que tener el nombre y DNI de las personas, de eso se tiene que encargar el club local. Nosotros queremos incluso que sean nominativas y digitales”, agregó.

Respecto a la posible reunión con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), señaló: “Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta formal de la FPF, yo he hablado con algunas personas de ahí y me han dicho que nos van a indicar el día y la hora para la reunión pero hasta el momento no hay nada oficial”.

Este viernes inicia el Torneo Apertura y los equipos más populares del Perú tienen programados sus partidos en la primera fecha. Alianza Lima visita a Spot Rosario en Huaraz; mientras Sport Boys y Sporting Cristal protagonizan un encuentro atractivo en el Callao.

Por otro lado, Universitario de Deportes cierra la primera fecha ante Melgar en el Estadio Monumental el domingo desde las 4:00 pm (hora peruana).