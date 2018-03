Alianza Lima en las portadas de los diarios deportivos del país

Después de muchas desilusiones, Alianza Lima se vuelve a encontrar con el triunfo en casa, el Estadio Alejandro Villanueva en Matute, esta vez al vencer por 3-1 al cuadro de Ayacucho FC por la fecha 9 del Torneo de Verano y ha retomado posiciones importantes en la tabla del Grupo A.

Alianza Lima no tuvo grandes problemas para dominar a los ayacuchanos ya que sobre el final del primer tiempo (45+1) ya ganaban por 1-0 con gol de Rinaldo Cruzado. En la segunda mitad, los victorianos pondrían el 2-0 a los 65 minutos por cuenta de Alejandro Hohberg, pero cinco minutos después Ayacucho FC anota el descuento con Aldair Perleche. Finalmente, el gol de la tranquilidad llegaría a los 85 gracias a Carlos Ascues quien sigue soñando con ser convocado a la Selección Peruana.

La victoria de Alianza Lima sobre Ayacucho FC deja a los íntimos con 13 puntos, igualados con la USMP que se ubica segundo por diferencia de goles y a 4 unidades del puntero del Grupo A que es Sporting Cristal con 17.

En cuanto a los partidos de esta novena jornada del Torneo de Verano, aparte del triunfo de 3-1 de Alianza Lima sobre Ayacucho FC, Binacional, la sorpresa del torneo se impuso por 3-0 a Unión Comercio.

Asimismo, los partidos pendientes de esta fecha son: este sábado 31 de marzo juegan USMP vs Comerciantes Unidos (3.30 pm), Sport Rosario vs Sporting Cristal (5.45 pm), Sport Boys vs Melgar (8.00 pm); el domingo 1 de abril se realizarán el Municipal vs Real Garcilaso (1.30 pm), UTC vs Universitario (4.00 pm), Sport Huancayo vs Cantolao (8.00 pm).