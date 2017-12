Alianza Lima analiza el posible fichaje de Alberto Rodríguez

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, reconoció que le encantaría contar con el experimentado defensor Alberto Rodríguez, pero que todavía no ha mantenido comunicación con el aún jugador de Universitario de Deportes.

“No vamos a dar nombres porque sería poco responsable, no es lo ideal. Aparte, desde que hemos llegado a la institución, recién hemos dado a conocer nombres cuando alguna incorporación ha sido concretada. A esta altura no voy a dar nombres, no sería lo correcto”.

“¿*Alberto Rodríguez*? Lo conozco y nos encantaría tener un jugador de su categoría. Dijimos que a inicios de año pensamos en él pero la verdad es que hemos tenido un buen plantel y en este momento no hemos hablado de él”, añadió.

El directivo de Alianza Lima también manifestó que están tratando de seguir con el mismo equipo para afrontar de la mejor manera la Copa Libertadores 2018.

“Estamos trabajando, tratando de conformar el mejor plantel. No vamos a personalizar. Hemos tenido un buen año, hemos sido justos campeones y reconocidos por toda la opinión pública. Estamos tratando de retener a todos, ojalá lo logremos. Mucha gente puede pensar que el ingreso a Libertadores nos pone como el nuevo rico del fútbol peruano pero no podemos olvidar que somos un club concursado, tenemos un plan de reestructuración que se comenzó a ejecutar este año.