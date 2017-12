Alberto Quintero reveló que le gustaría seguir en Universitario de Deportes

El futuro del panameño Alberto Quintero es incierto, pero lo único que pudo adelantar es su deseo de seguir vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, pese a las ofertas que le vienen llegando en los últimos días.

“Yo estoy tranquilo, estoy disfrutando de mis vacaciones y esperando que se resuelva todo. Tengo varias ofertas de Perú, me quisiera quedar en Universitario porque me ha ido bien ahí, me quiere la hinchada y la directiva y eso es importante”.

Alberto Quintero sabe que su prioridad es la tranquilidad de su familia y que todo tenga un final feliz antes de terminar el año.

“Estoy buscando tranquilidad para mi familia, llevo varios años moviéndome por varios países y quiero estar establecido en un solo sitio. Estoy esperando que se resuelva todo”.

Cabe resaltar que ‘Chiquitín’ llegó a Universitario de Deportes procedente del San Jose Earthquakes (Estados Unidos).