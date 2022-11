Pese a que anotó el gol que le dio al ventaja parcial a su equipo, Lionel Messi no se salvó de críticas tras la derrota (1-2) de la selección de Argentina ante Arabia Saudita por la primera jornada del grupo C en el Mundial de Qatar 2022. Arthur Antunes Coimbra o más conocido como Zico, leyenda brasileña, se sumó a estos cuestionamientos en contra de la ‘Pulga’.

“Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, señaló el exjugador de la ‘Canarinha’ durante una entrevista con el medio web Lance.

De la misma manera, el exfutbolista, que participó en los Mundiales de Argentina 1978, España 1982 y México 1986, consideró que el ‘10′ no es un líder en la ‘Albiceleste’. Arthur Antunes recalcó que a Lionel le falta el don de mando.

Tras su retiro, Zico se desempeñó como director técnico.

“En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi”, mencionó.

Zico recordó los momentos en el que llevaba el brazalete en equipos como Udinese de Italia o Flamengo que son los clubes donde se convirtió en ídolo. “Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores”, confesó.

“Tienes que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”, añadió el exjugador quien se convirtió en entrenador y dirigió a equipos como Olympiacos de Grecia o CSK de Moscú.