La temporada de Liverpool no cerró como esperaban sus hinchas, dado que el equipo perdió la final de la Champions League ante Real Madrid (1-0). A pesar del domino de los ‘Reds’ en el Stade de France, el problema fue la precisión en los últimos metros, aunque el resultado no desanimó al entrenador Jürgen Klopp.

Tras el desenlace del encuentro, el estratega alemán brindó una conferencia de prensa y resaltó su convencimiento en una frase, de cara a lo que se viene en la campaña 2022-23, en específico en torno a la lucha por la ‘Orejona’.

“Tengo la fuerte sensación de que volveremos. Tenemos un grupo excepcional juntos. Tendremos un grupo destacado la próxima temporada. ¿Dónde será la próxima final? ¿Estambul? ¡Reserva el hotel!”, explicó Jürgen, rememorando el club inglés ganó la Liga de Campeones en esa ciudad en el 2005, luego de igualar 3-3 con AC Milan y vencer en penales, en un recordado duelo.

Cabe mencionar que durante la era de Klopp al mando de los ‘Reds’, la institución disputó tres finales de Champions League, consiguiendo el título en el 2019, tras derrotar 2-0 a Tottenham; mientras que cayó en las otras dos, precisamente contra Real Madrid: 3-1 en 2018 y 1-0 este 2022.

En ese sentido, el estratega alemán no dudó en felicitar a la ‘Casa blanca’ por su nueva conquista. “El portero (Thibaut Courtois) ha sido el mejor del partido. Ellos tuvieron un disparo y ha sido gol. Esto se trata de ganar y nosotros también debimos defender. Cuando se pierde es porque no hemos hecho lo suficiente”, manifestó el DT.

“Cuando el Real juega con mucha profundidad, tiene amenaza de contragolpe. He visto cosas buenas en este Liverpool, pero faltó un poco más. He felicitado al Madrid, se lo merecen. Son la realiza de Europa, aunque tal vez alguna vez pierdan una final. No son invencibles”, sentenció Jürgen Klopp.