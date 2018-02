Chemo del Solar reveló su principal intención con la César Vallejo

El entrenador Chemo del Solar conversó con la prensa trujillana para agradecer la oportunidad que le brindó César Acuña de poder dirigir la César Vallejo, en la cual tiene como prioridad contribuir en el crecimiento de la institución.

“Contento de estar en esta gran institución, vengo decidido a quedarme mucho tiempo, mi intención no es solo regresar a Primera, sino aportar al crecimiento del club”.

Sobre su decisión de dirigir en La Segunda, el flamante estratega de la César Vallejo reconoció la escuadra ‘Poeta’ era un lugar idóneo para trabajar y demostrar lo mejor de su potencial.

“Quiero empezar a la familia Acuña por permitirme estar en este maravilloso club. Yo a lo largo de mi carrera estuve en muy pocos equipos, tengo 50 años. Y eso es porque me gusta ir a los lugares donde me voy a sentir cómodo para trabajar, y desde el primer momento que me llamaron acá, sentí que era un equipo ideal, por eso decidí aceptar esta propuesta. Además me encanta Trujillo, una ciudad hermosa que conozco desde niño, mi madre es trujillana”.

“Estamos formando un equipo importante, competitivo, vamos a trabajar al máximo para que este equipo vuelva a Primera. Aún no me creo que estén en Segunda, no podía creer que con la plantilla que tenían descendiera. No tiene que envidiar nada a ningún equipo del Perú. El complejo que tiene, no lo posee ningún equipo en Lima. Este equipo, lo hemos conversado con los chicos, no puede estar más en Segunda División”, agregó Chemo del Solar.