¿Chemo del Solar será el nuevo entrenador de la César Vallejo? Así respondió un directivo

En conversación con el programa ‘Entre Bolas’ de Radio Ovación, el directivo de César Vallejo, Luis Gálvez, no descartó la llegada del entrenador Chemo del Solar para afrontar la temporada 2018 en la Segunda División.

“Aún no, pero para la próxima semana deben haber novedades. Estamos hablando con un par de técnicos, pero aún no puedo dar el nombre. No puedo afirmar o negar si uno de ellos es José del Solar. Hay 18 que tienen contrato y se respetará: Olascuaga, Peña, Gordillo, entre otros”.

Sobre las acusaciones que recibió la César Vallejo con respecto a unos supuestos sobornos, el dirigente lamentó los hechos que ensuciaron el nombre de la institución.

“Estamos mortificados con todo lo que se dijo. Pero el año que viene, dejamos todo atrás y pretendemos luchar el campeonato y subir”.

Cabe resaltar que el último club que dirigió Chemo del Solar fue Sporting Cristal, del cual fue cesado por los malos resultados que venía obteniendo.