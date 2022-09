Jules Koundé llegó a FC Barcelona en el reciente mercado de pases, junto a Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen, Héctor Bellerín y Marcos Alonso. Pero antes de que el francés estampe su firma por los culés, Pep Guardiola se interesó en el defensa para sumarlo a Manchester City.

A un día del duelo del equipo azulgrana frente a Bayern Múnich, por la Champions League, el parisino reveló que tuvo contacto con Guardiola y dio detalles de la comunicación. Eso sí, hubo también conversaciones con Xavi Hernández, conductor del Barcelona.

“(Guardiola) me llamó. Me dijo que me quería y que creía que encajaría en su forma de jugar. Con los dos hablé mucho de fútbol. Me di cuenta de que los dos me habían visto jugar y sabían perfectamente mis capacidades. No hablaban por hablar: fueron conversaciones muy precisas”, contó Koundé en entrevista con El País.

Ya con miras al choque europeo, Koundé se mostró optimista con que Barcelona compita. “Sabemos que es un equipo muy fuerte en todas las líneas. Un campeón. Pero estoy seguro de que competiremos muy bien. Tenemos todo lo que hace falta para ganar los dos partidos. Confiamos en nosotros”, indicó.

Por otro lado, el deportista de 23 años dejó en claro su preferencia en cuanto a la posición en el campo. “Nunca me voy a negar a jugar de lateral. No me veo mal, pero en mi etapa de formación siempre he sido central y considero que es la posición en la que tengo muchos más conceptos”, expresó.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Bayern Múnich?

Tras golear 5-1 a Viktoria Plzen en su estreno en la Champions League, Barcelona tendrá una dura prueba este martes 13 de septiembre ante Bayern Múnich, por la segunda jornada del Grupo C. El cotejo se llevará a cabo en el Allianz Arena, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española).