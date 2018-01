Zlatan Ibrahimovic: “Sufrí de racismo a causa de mi apellido”

Zlatan Ibrahimovic es un nombre que nunca pasa desapercibido tanto dentro como fuera de la cancha. Sus jugadas lo colocan como uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos, pero igualmente sus controversiales declaraciones podrían llenar un sin número de conteos y esta vez no fue la excepción.

En una entrevista concedida al Canal+ de Francia, el delantero del Manchester United habló sobre su dura infancia, de las limitaciones que vivió con sus padres en sus primeros años cuando se formaba en el Malmoe de Suecia, así como también la discriminación al no tener un origen sueco.

“Cuando llegué al Malmoe no fui aceptado como los demás ¿Por qué? Porque yo era Ibrahimovic. No era Andersson, no era Svensson, todos esos apellidos típicamente suecos. Yo era extranjero… Sentía que no encajaba, como la oveja negra. No aceptaban mi actitud, no me aceptaban como persona, no me hacían sentir bienvenido. Era diferente, tenía una cara diferente, no era rubio, no tenía la piel blanca como los suecos. Sentía que tenía que hacer diez veces más para ser visto como los demás. Esto es racismo encubierto, estoy seguro” contó Ibrahimovic.

Sin embargo y a pesar de haberle dado muchas satisfacciones al fútbol de su país natal, siente que este no le ha correspondido como merece: “¿Qué hacen hoy los medios suecos? Todavía me atacan porque no aceptan que sea Ibrahimovic. Si otro jugador sueco cometiera errores lo defenderían, pero cuando se trata de mí no me defienden, de lo contrario, me defenderían así robara un banco”.

Y aseguró ser el futbolista sueco más importante en la historia de dicho país: “No me defienden como deberían, porque probablemente sea el mejor jugador de la historia de Suecia. Nadie ha hecho lo que yo en el fútbol sueco, no ha ocurrido jamás”.

En otro extracto de la entrevista realizado por el ex jugador Olivier Dacourt, Zlatan Ibrahimovic hizo referencia al hecho de ser conocido por arrogante: “Aquí tuve problemas por mi actitud por lo que decía y hacía. Es extraño que ustedes me llamen arrogante y los franceses son conocidos por ser arrogantes, así que soy exactamente como ustedes, deberían amarme porque estoy representando a Francia muy bien”.

Finalmente, hizo referencia al apoyo que recibió en su hogar en sus duros años iniciales en el fútbol: “Mis padres hicieron lo mejor que pudieron hacer. No había economía en el hogar. Por ejemplo, tenía que jugar un torneo con el Malmoe, en esa competencia tenías que pagar y no teníamos para ello, así que mi padre me dio el dinero de un mes de renta para ir y jugar, luego tendríamos que pagar dos meses de golpe y no nos iba a quedar nada”.

