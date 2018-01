Zlatan Ibrahimovic quiere dejar Manchester United

Zlatan Ibrahimovic no viene pasando por un buen momento en el Manchester United. Tras lesionarse nuevamente de la rodilla su continuidad en el equipo de José Mourinho ya no es segura y su nivel futbolístico no ha destacado, por lo que el sueco querría salir de la Premier League para tentar nuevos destinos.

Según Yahoo Sport, Ibrahomovic estaría interesado en migrar hacia la MLS de los Estados Unidos o a la liga china, con no otro objetivo que tener minutos en cancha ya que sumado a su mal momento nombres como Lukaku, Martial o Rashford complican que sea tomado como una opción en la delantera de los “diablos rojos”.

Los números en esta temporada no acompañan a Zlatan Ibrahimovic, quien apenas lleva 1 gol anotado y 187 minutos jugados y a sus 36 años, estando ya en el ultimo período de su carrera como futbolista, estaría en busca de una liga de menor nivel en el cual pueda continuar lo que reste de su carrera.

Vale recordar que, en 2016 Ibrahimovic llegó a Manchester United a costo cero tras dejar el PSG francés; en dicha temporada marcó 28 goles y sufrió una grave lesión en abril de 2017, pero reapareció en noviembre. Sin embargo, el 26 de diciembre, en un encuentro contra Burnley, sufrió unas molestias en la rodilla operada, la cual complica su permanencia en el elenco de José Mourinho.