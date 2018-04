Zlatan Ibrahimovic confirma que sí estará en el Mundial Rusia 2018

En una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, Zlatan Ibrahimovic anunció que sí estará en el Mundial Rusia 2018 defendiendo los colores de su país. A pesar que no hay anuncio del técnico Janne Andersoon, el delantero dejó en claro que jugará la Copa del Mundo. “Voy a estar en la Copa del Mundo. Sí”, dijo el exdelantero del Manchester United.

“Un Mundial sin mí no sería lo mismo. Ahora estoy disfrutando mi tiempo en Los Angeles. La gente es muy calurosa conmigo en todo momento”, añadió Zlatan Ibrahimovic.

Cabe señalar que la Selección de Suecia clasificó de manera agónico al Mundial Rusia 2018 después de eliminar a Italia y conforma el Grupo F junto a Alemania, México y Corea del Sur.

“Entiendo que hay gente que tiene dificultades para decir mi nombre y es por ello que la gente me llama solo ‘Ibra’. Ahora también me llaman ‘León’ y me gusta”, argumentó.

Por otro lado, Jimmy Kimmel le preguntó sobre su fama, y él respondió: “En Europa el fútbol es algo muy grande y a cualquier sitio que iba las personas se volvían locas. La gente me decía que cuando fuese a vivir a Los Ángeles todo cambiaría, que podría caminar por la calle. Pero no ha sido así. Desde el primer día ha sido una locura”.

Suecia viene de perder 2-1 ante Chile y 1-0 ante Rumanía en su preparación al Mundial Rusia 2018. El próximo 2 de junio tiene previsto un amistoso contra Dinamarca y el 9 del mismo mes ante la Selección Peruana.