Zinedine Zidane volvió a defender a la plantilla del Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió a su plantilla y su voluntad de no reforzarla en el mercado invernal, aseguró que están “juntos” y que han superado “momentos difíciles”, mostrando plena confianza en su grupo para hacer historia en Champions League.

Zidane explicaba por qué ha decidido no reforzar su equipo en el mercado invernal, ni ha dejado salir a ninguno de sus jugadores. “Estamos juntos en un momento complicado, he notado siempre a los jugadores concentrados y metidos hasta cuando hemos tenido momentos difíciles”.

“Algunos pueden opinar que hecho eso para no tener problemas, lo que sí es que confío seriamente en mi plantilla. Lo noto, lo vivo, confío en ellos y es lo que transmito. Me lo devuelven con el trabajo en momentos complicados, luchando, dejando ver que esto no ha terminado”, añadió Zinedine Zidane.

Destacó la mejoría que ve en sus jugadores en los dos últimos partidos y el camino que deben de seguir para llegar en el mejor momento al trascendental duelo de Champions League ante el PSG.

“La concentración es clave para ganar, del minuto 1 al 90 porque físicamente estamos bien en el juego y defensivamente también. En cada cosa estamos mejorando y lo que me importa es tener concentración de inicio a fin”.