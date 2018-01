Zinedine Zidane sorprende con sus palabras tras derrota del Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la ausencia de pegada de su equipo pero tras otro mal resultado en el Santiago Bernabéu, defendió nuevamente a sus jugadores al asegurar que no les puede “reprochar nada”.

“Es difícil porque al final nosotros hicimos todo, hemos tenido muchas ocasiones para hace gol y no quiere entrar, es una mala racha y es difícil para mis jugadores porque lo que han hecho no les puedo reprochar nada”, manifestó.

“La única cosa que veo es que vivimos un mal momento. Es una derrota difícil porque no merecimos este palo hoy. Dentro de todo lo negativo hay que buscar lo positivo y tenemos un partido el jueves para intentar ganar y cambiar esta mala racha. No hay más remedio, es complicado pero es lo que nos toca vivir”, añadió.

Zinedine Zidane intentó buscar razones al mal momento de su equipo y se mostró convencido de que pronto llegará la reacción a su peor momento desde que se hizo cargo del Real Madrid.

“Muchos piensan que es mala suerte, pero sobre todo es porque el balón no quiere entrar, lo intentamos de todas las maneras y no quiere entrar. La explicación que tengo es que vamos a llegar un partido y la mala racha la vamos a cambiar, no se si el jueves o el domingo, pero seguir pensando que el fútbol es así, que hemos tenido muchas cosas buenas y ahora nos está tocando un momento duro”.