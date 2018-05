Zidane: "Los porteros como Keylor se ven en los días grandes"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, alabó este martes en rueda de prensa a Keylor Navas, clave en la clasificación de su equipo para la final de la Champions League con sus paradas y declaró que un guardameta como el costarricense se ve en “los días grandes”.

“Tenemos a Keylor, estamos contentos con Keylor. Los porteros, por el tema de Keylor, se ven en los partidos grandes. La semifinal ha sido de vuelta, la primera parte has sido complicada y en la segunda nos ha dado muchísimo con sus paradas. No sólo con eso, también con los centros, nos ha dado la vida. Me alegro por él, es el portero del Real Madrid”, destacó.

Zidane calificó el partido como “loco” y al mismo tiempo dijo que el choque ante el Bayern fue un espectáculo para el fútbol a la vez que felicitó a su rival por hacer una gran eliminatoria.

“Nosotros hemos comenzado con dificultades, no encontrábamos nuestro juego y marcaron. La segunda parte la jugamos mucho mejor. En el fútbol hay que sufrir. En la Champions sabemos que tiene mucha exigencia. No se puede llegar a la final sin sufrir. Y es aún mejor, más bonito. Para el corazón un poco complicado, pero hay que estar tranquilos. Descansaremos. Vamos a tener tiempo”.

Cuestionado por el papel de Karim Benzema en el partido, señaló que se “alegra” por el jugador francés, autor de los dos goles de su equipo, y reconoció que su futbolista dio la posibilidad al Real Madrid de estar en la final.