Zidane: "No podemos hablar del Real Madrid de Zidane"

Zinedine Zidane piensa que pese a ser el único técnico que ha conquistado dos Champions League consecutivas para el Real Madrid, es pronto para poder marcar una época en el club y aseguro que aún no se puede hablar “del Real Madrid de Zidane”.

“Son dos años y medio los que llevo aquí. No podemos hablar del Real Madrid de Zidane, hay entrenadores que han estado mucho tiempo y han hecho muchas cosas. Aunque esté a gusto y me gusta lo que estamos haciendo para decir eso vamos a esperar un poco. Es el tiempo el que hace las cosas. No lo estamos haciendo mal pero tengo que seguir”, manifestó en rueda de prensa.

En la cabeza del técnico francés está “seguir” en su puesto pero cree que manda “el día a día” y solo piensa en lo que resta de temporada. “Nos queda un mes de competición, cinco partidos de Liga y ojalá que dos más de Champions. Me preocupa hacerlo bien y terminar bien la temporada”.

Sus últimas decisiones han cambiado el papel de Gareth Bale y Karim Benzema, que pasaron de ser indiscutibles a habituales suplentes. Zidane les pidió un esfuerzo hasta el final del curso.

“Los necesitamos y voy a hacer todo lo posible para que se sientan importantes y que lo que se diga fuera no les pueda afectar. En el fútbol todos los jugadores quieren jugar pero no es posible, lo importante es que el mensaje para Gareth y Karim, como para todos, es que estemos conectados. Queda un mes y hay que hacerlo de puta madre todos”, dijo.