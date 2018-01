Zinedine Zidane hizo dura autocrítica por el mal momento de Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió este martes a su plantilla y aseguró que “si un jugador está mal” él busca “soluciones” y no “echa mierda”, y repartió la responsabilidad de la crisis que vive su equipo al afirmar que es “culpa de todos”.

“Hay muchos partidos y voy a necesitar a todos mis jugadores. Mucha gente piensa que algunos están mal y que los tengo que sacar del equipo. Todo lo contrario, si un jugador está mal busco soluciones con él y le ayudo, me interesa más la unidad. No soy de los que cuando algo está mal le echa mierda”, dijo.

“Aquí estamos todos en el mismo barco y nadie tiene la culpa, es de todos, yo el primero, que soy el responsable. Hay cosas difíciles por la culpa de todos, no de uno o de dos”, añadió.

Zinedine Zidane, aunque es consciente de que en el fútbol poco cuenta el pasado, recordó los títulos que ganó su equipo en los dos años que lleva en el banquillo madridista.

En lo personal, Zidane no se altera por la crítica: “No estoy dolido, la crítica no va a cambiar”. Y reconoció que durante sus inicios trabajó para encarar momentos duros como el que está viviendo.

“No estoy a gusto con la situación porque me gustaría estar mejor en la Liga, pero lo que tengo que hacer es seguir trabajando y dar lo máximo que tengo. Como lo de hasta ahora no es suficiente, buscar que cada uno dé un poco más”, señaló.

“Sabía que el trabajo de entrenador es difícil, me he preparado tres años y medio para esto, sabiendo que podían llegar estos momentos y sobre todo aquí. Es una parte de mi trabajo. No puede estar todo siempre bien, la vida es así. Nadie me va a quitar las ganas de seguir trabajando fuerte”, sentenció.