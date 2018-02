Zinedine Zidane expresó su malestar tras nuevo tropiezo del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, indicó tras el empate (2-2) de su equipo ante el Levante que estaba disgustado al considerar que sus jugadores pudieron evitar el segundo gol del rival y no lo hicieron.

“Me molesta porque es algo que trabajamos y lo podíamos haber evitado. Ellos han tenido cuatro ocasiones y se llevaron dos goles a favor. Los fallos en los contragolpes del rival significan que tenemos que trabajar más cada día”, dijo en rueda de prensa.

“Lo que ha pasado hoy es muy duro porque significa perder dos puntos”, dijo el DT del Real Madrid, quien explicó que cambió a Cristiano porque buscaba meter a un jugador en el centro del campo y tener más fuerza.

“Veremos si la Liga está imposible. Yo siempre voy a decir que no está sentenciada, aunque es verdad que son muchos puntos de diferencia. Queríamos una tercera victoria seguida y no llegó”, añadió en su explicación.

Además, Zidane dijo que no está preocupado tras este nuevo traspiés liguero. “Estamos disgustados con el resultado, que estaba a nuestro favor y no sacaos adelante”, dijo Zinedine Zidane, quien indicó que no piensa en que si su futuro está ligado a la eliminatoria ante el PSG de Champions League. “Sólo voy a pensar en el próximo partido”, concluyó.