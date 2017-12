Zico respalda y elogia a Paolo Guerrero con emotivas palabras

El apoyo a Paolo Guerrero sigue siendo incondicional. Más jugadores salen al frente a declarar sobre la complicada situación del delantero de la Selección Peruana. Esta vez, el exmundialista brasileño Zico, mostró su respaldo y elogió al atacante tras la sanción de la FIFA.

“Él es un gran profesional. Es cuestión de ver sus partidos, especialmente contra Argentina. No he visto nada diferente en él”, dijo Zico sobre Paolo Guerrero. Además, dijo que el tema es muy confuso después que la FIFA saque conclusiones de manera rápida.

“Siempre mostró ser un gran profesional. Un ejemplo. Creo que esta situación está muy mal explicada. Es difícil, lo dicho por lo no dicho. No creo que Guerrero haya utilizado algo para que anote más goles”, añadió.

Como se recuerda, Paolo Guerrero es el gran ausente en Flamengo para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda. El próximo miércoles el ‘Mengao’ jugará contra el equipo argentino en el Estadio Maracaná.

En enero se sabrá si reducen la sanción de la FIFA

Paolo Guerrero lucha contra la FIFA y el tiempo. A pocos meses para el Mundial Rusia 2018, lo que suceda con la situación del delantero peruano será fundamental para demostrar su inocencia ante la máxima entidad de fútbol. Luego de la sanción por un año, el abogado brasileño Bichara Neto, aseguró que en enero se sabrá si se le rebaja la sanción al atacante de la Selección Peruana.

“El miércoles deben llegar los documentos al Comité Disciplinario de la FIFA. A partir de ahí, tenemos 10 días para presentar nuestras estrategias al Comité de Apelaciones y reducir el castigo de Paolo”, apuntó Neto.

Paolo Guerrero se mostró muy indignado por la sanción de la FIFA y dijo que demostrará su inocencia porque quiere jugar ya.

“Hablar de dopaje es muy fuerte. Muchas personas no saben, y por eso hablan del consumo de cocaína, pero quiero aclarar un poco lo que se está hablando. Mi resultado no fue positivo. Hay un proceso de investigación. Muchas personas hablan cocaína. Cuando comenzó el proceso de investigación, la FIFA ya me castigó por 30 días. Muy rápido. Creo que por la repercusión y porque se trató de mí, actuaron de esa forma. Creo fue un punto injusto”.

“Tomé un té de anís en Perú porque estaba con indigestión y en Argentina un té negro con limón y miel porque estaba con gripe. No estoy culpando a nadie, pero la sustancia puede estar en una jarra, en la taza, en el sajón del té … Puede estar en una de esas cosas”, enfatizó.

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, la suspensión incluye, entre otros, todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales.