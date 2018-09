Youtube: Marcelo y las imágenes que muestran su peor desempeño con el Real Madrid

A pesar de ser incluido en el once ideal de los premios The Best (elegido por la FIFpro) por sus destacadas actuaciones con el Real Madrid, los hinchas del cuadro blanco no le perdonan a” Marcelo”:https://peru.com/noticias-de-marcelo-31065 el pobrísimo rendimiento en la goleada de 3-0 que sufrieron ante el Sevilla durante un partido por LaLiga Santander.

Un video de dicho encuentro subido en Youtube se ha viralizado en el que se puede apreciar el bajo nivel mostrado por Marcelo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan de Sevilla.

En el segundo gol de Sevilla, obra de André Silva, Marcelo quedó muy mal parado por la toma de sus decisiones y sobre todo, su falta de velocidad y compromiso a la hora de la marca. Esas acciones se han viralizado en YouTube en un video que ya tiene miles de reproducciones.

Tras un córner a favor de Real Madrid, Sevilla recupera e inicia el contra golpe. Jesús Navas toma el balón en su campo y Marcelo estaba a unos pocos metros viendo la acción. El andaluz empezó a correr y en pocos segundos le sacó una evidente ventaja al del Real Madrid que quedó muy mal parado.

Y eso no fue todo. Marcelo, ya sin chance de marcar a Jesús Navas, se metió al área a esperar el centro, pero ni eso pudo controlar. El balón pasó por las narices del brasileño y recibido por André Silva que marcó el segundo tanto ante el brasileño que nunca sacó el pie. Segundo error y presa de las críticas.

Marcelo es cuestionado por su estado físico pues este inicio de temporada no ha sido el mejor para él y la goleada ante Sevilla así lo demostró.