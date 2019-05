Neymar reacciona mal tras sufrir huacha hecha por juvenil

Neymar siempre está inmerso en la polémica y no ha sido la excepción durante los entrenamientos de la Selección de Brasil que se prepara para disputar la Copa América Brasil 2019. Y es que el delantero del PSG sufrió una huacha de parte de Weverton, jugador de la Sub 19, lo cual molestó a Ney quien no tuvo mejor reacción que jalar al juvenil tras ser humillado.

Durante el partido de práctica entre la selección de Brasil y la sub 19, el juvenil defensor Weverton regaló un lujo ante la presión de Neymar que fue con todo a quitarle el balón y se fue con una vergonzosa huacha que lo hizo pasar de largo.

Pero eso no fue todo. Cuando muchos pensaban que Weverton seguiría jugando, Neymar se lo llevó al piso jalándolo del chaleco. Una clara muestra de desaprobación por el lujo que tuvo que sufrir el hoy capitán de la Selección de Brasil.

Pero detrás de la anécdota está la buena noticia: el golpe que sufrió Neymar en el entrenamiento del martes solo fue eso, un gol, y la presencia del crack de los 222 millones de euros no está en duda para la cita continental.

La Selección de Brasil es favorita para ganar la Copa América Brasil 2019, en la que arrancará en el grupo A contra Perú, Venezuela y Bolivia.