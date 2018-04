Reportera de FOX Sports fue acosada en vivo por hinchas de Chivas

YouTube. El título de las Chivas de Guadalajara en la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) se vio empañado este miércoles luego de que un grupo de hinchas acose a una reportera.

La periodista Maria Fernanda Mora de FOX Sports México se encontraba en vivo realizando un enlace cuando se pronto se le acercó un grupo de aficionados ‘rayados’.

Ella continuó con su trabajado hasta que empezó a ser manoseada, según cuenta en sus redes sociales. Al percatarse que no era ningún roce casual, Mora giró y golpeó con vehemencia a uno de los sujetos.

Las imágenes de o sucedido fueron publicadas en YouTube y en cuestión de minutos se viralizaron en redes sociales. Aquí te dejamos el video.

Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h