Youtube: mira el último blooper de Loris Karius con el Liverpool

YouTube. Si duda, la final de la Champions League ha marcado a Loris Karius, quien desde entonces ha cometido una serie de clamorosos errores en el arco de Liverpool.

Durante el partido contra Borussia Dortmund (en juego por la International Champions Cup en Estados Unidos), el golero alemán salió en falso casi hasta su medio campo para intentar cortar un ataque y, lo peor, entregó mal y casi termina con el balón en la red.

El público hizo un gesto de desespero y hasta el locutor no pudo evitar soltar un “oh, my God” (oh, por Dios) ante la acción de Loris Karius, quien debe mejorar de cara a la llegada del golero brasileño Alisson Becker, quien dejó la Roma a cambio de 75 millones de euros.

Como se recuerda, Karius cometió graves errores durante la final que Liverpool perdió ante Real Madrid por la Champions League. El arquero acusó que el golpe que le dio Sergio Ramos en ese duelo, le causó una conmoción cerebral.