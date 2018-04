Le preguntaron a Chemo del Solar por Claudio Pizarro y así respondió

YouTube. En el estreno de FOX Sports Radio Perú no podía quedar de lado la polémica por una posible convocatoria de Claudio Pizarro a la Selección Peruana.

Al respecto se pronunció Chemo del Solar, quien jugó junto al delantero peruano, lo dirigió y hasta lo separó de unas Eliminatorias.

“Claudio, para mí, ha tenido buenos momentos en la selección y momentos no tan buenos, pero no solo de Claudio sino del equipo en general”, señaló.

“No estoy de acuerdo con que no dio la talla. Creo que ha tenido momentos buenos en la selección y no tan buenos, definitivamente. Actualmente, no creo que sea momento para Claudio en la selección”, puntualizó.

