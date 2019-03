Jorge Sampaoli explica por qué devolvió el sueldo que recibió de Santos FC

La situación económica de Santos, de momento, es precaria. Durante la semana, medios brasileños informaron que Jorge Sampaoli, entrenador del primer equipo, había devuelto su salario. El DT, en un clip publicado en YouTube, explicó este tema.

El estratega reveló que tuvo un gesto de solidaridad con sus compañeros (a quienes la directiva no ha cancelado sus mensualidades) y decidió poner a disposición el sueldo que recibe en la institución brasileño.

“Nosotros somos parte de una familia, somos parte de un equipo de trabajo: cuerpo técnico, cuerpo médico, jugadores, utileros. Pero no veo lógica en percibir un salario si no lo percibe el resto, lo mismo hubiera pasado si no recibe el cocinero, no es justo”, contó Jorge Sampaoli.

“Si el club está demorado, si tiene algún inconveniente, todo es entendible. Pero no me parece entendible que se dividan las posibilidades de que alguien reciba y otros no. Yo puse mi salario a disposición para esperar que reciban mis compañeros de Santos”, añadió.

Jorge Sampaoli confía en los dirigentes del ‘peixe’ y espera que todos los problemas tengan solución en los siguientes días. “Ojalá que la semana que viene todo esté resuelto, creo que va a ser así”, expresó.