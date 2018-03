Esto dice la letra de Colors, la canción de Maluma para el Mundial

El cantante colombiano Maluma presentó este miércoles en Miami la versión en español de Colors, la canción de Coca Cola para el Mundial Rusia 2018 y que en inglés es interpretado por el artista Jason Derulo.

Colors se suma a La Copa de Todos y Wavin’ Flag, temas que la marca de bebidas lanzó en los anteriores mundiales.

Es importante mencionar que la FIFA dará a conocer en las próxima semanas la canción e himno oficial del Mundial Rusia 2018.

Y como en redes sociales se armó toda una polémica por la elección de Maluma como acompañante de Jason Derulo, decidimos dejarte la letra de la canción.

Letra de Colors

Oh, what a feeling

Look what we’ve overcome

Oh, I’m gonna wave-a-wave my flag

Tantos países, mismas raices baby

Que juntos vienen a cantar

Oh, can’t you taste the feeling, feeling

Gritan, go-o-o-ol con el corazón

Look at how far we’ve come

Now, now, now, now

There’s beauty in our unity we’ve found

El camino fue largo

Y pasé de largo

Y vengo a bailar

Hands up for your colors

De donde vienes mujer

En verdad ni quiero saber

Baila suave, baila lento

Y no juzgamos por la piel

Todo el mundo está esperando este momento

De Colombia hasta Rusia saben lo que siento

Me encanta este feeling de presentimiento

De levantar la copa y gritar duro al viento, gol

Es nuestra pasión

Se siente la fiebre cuando tocan el balón, gol

No digas que no

Y lo cantamos fuerte desde el corazón

Oh, can’t you taste the feeling, feeling

Oh, we all together singing

Ven vamo’ a bailar

La la la la

Aunque tu y yo no seamos del mismo lugar

El camino fue largo

Y pasé de largo

Ven vamo’ a bailar

Hands up for your colors

Now, now, now, now

There’s beauty in our unity we’ve found

I’m ready, I’m ready

We still got a long way

But look at how far we’ve come

Now, now, now, now

Hands up for your colors

La rumba comenzó

Hands up for your colors

