DT del Lobos BUAP le juega pesada broma del Día de los Inocentes a periodista

YouTube. El entrenador del Lobos BUAP Rafael Puente no dudó en jugarle una pesada broma del “Día de los Inocentes” a una reportera en plena conferencia de prensa.

El técnico de los peruano Luis Advíncula, Pedro Aquino e Irven Ávila lo tenía todo planeado. Ingresó a la conferencia y no permitió preguntas, ya que tenía algo que decir.

El DT de Lobos BUAP Empezó diciendo que una persona en el auditorio no era bienvenida porque había “pasado los límites”. Lanzó un largo discurso y luego fue al grano: mencionó el nombre de la periodista que no era de su agrado y la invitó a salir de la sala, diciéndole que no se le permitiría ingresar más al club e incluso le dijo que luego le concedería unos minutos para hablar en privado.

Rafa Puente insistió e invitó a salir a la reportera, de nombre Monserrate, y esta, toda contrariada, se puso de pie y cuando estaba por salir del auditorio, Puente soltó una carcajada y la saludó por el “Día de los Inocentes”. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

DT del Lobos BUAP y la pesada broma del Día de los Inocentes a periodista. (Video: YouTube)