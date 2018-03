Alianza Lima vs Boca Juniors: Roberto Mosquera critica a Pablo Bengoechea

Roberto Mosquera dijo que el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, no tuvo la ambición necesaria para afrontar a un rival como Boca Juniors por Copa Libertadores.

“No vimos la ambición que significa poner presión alta. Hubo una sumisión al comienzo. Una cosa es jugar de local, una cosa es campeonar al pelotazo. A Boca se le tiene que jugar al fútbol y no pretender hacer lo mismo que haces en un torneo local en esta alta jerarquía. Si juegas con cinco volantes le estás dando la posibilidad al equipo rival de marcar a un punta, que no es punta. Alejandro Hohberg le puso voluntad y nos convenció que fue uno de los mejores jugadores del campo. Aunque no por juego”. Vía Fox.

Alianza Lima y Boca Juniors empataron este jueves sin goles en el estadio Nacional en el partido de la primera fecha del grupo 8 de la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs Boca Juniors y las críticas de Roberto Mosquera al planteamiento de Pablo Bengoechea. (Video: Fox Sports – YouTube)