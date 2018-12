Sergio Markarián, ex técnico de Cruz Azul, elogió virtudes de Yoshimar Yotún

Yoshimar Yotún podría continuar su carrera en México, para ser más precisos, en Cruz Azul. Desde tierras aztecas, los medios informan que el peruano sería uno de los refuerzos de la ‘Máquina Cementera’ para la temporada 2019. Es más, el diario Récord pone su llegada como “inminente”.

En medio de estos rumores, el ex entrenador de Cruz Azul, además de ex técnico de la selección peruana, Sergio Markarián, elogió las virtudes de Yoshimar Yotún, su ex dirigido. “Es un jugador rápido, muy veloz, agresivo para marcar, de muy buen pase”, afirmó el uruguayo al citado medio.

Markarián destacó las cualidades de Yotun y afirmó que no tendría problemas en adaptarse al equipo. “Es buena opción para Cruz Azul. No tendrá ninguna complicación para adaptarse. No sé en qué posición lo vayan a utilizar, pero no creo que tenga complicaciones, porque es un jugador que se va a adaptar a dos o tres posiciones seguras en el equipo”, agregó.

El popular ‘Mago’ destacó la polifuncionalidad de Yoshimar Yotún, actualmente jugador de Orlando City. “Rápidamente se adaptó a la selección, fue titular, primero como lateral izquierdo y después como contención. Creo que le va a dar mucha utilidad a Cruz Azul en cualquier posición que lo use”, indicó.

Por último, el entrenador de Cruz Azul entre 2007 y 2008 resaltó la evolución de Yoshimar Yotún. “Ha ido controlando su agresividad. Se le ha hecho cada vez más inteligente en el manejo de su capacidad de marca y se ha hecho muy criterioso. Tiene una agresividad en el juego y una velocidad en el traslado al ataque que es muy común de ver en el futbol mexicano”, finalizó