Yerry Mina resignado a la idea de abandonar el Barcelona

El futuro del defensa colombiano Yerry Mina el FC Barcelona se complica mucho más con la llegada del central francés Clément Lenglet. Ante esto, el “cafetero” parece estar resignado a que su futuro futbolístico se encuentra lejos del Camp Nou, a pesar de que esa que no sea su intención.

En conferencia brindada en su país (en la cual también estuvo presente Juan Guillermo Cuadrado), Yerry Mina aseguró que ha pasado momentos muy difíciles siendo parte de la plantilla del FC Barcelona, uno de los más importantes fue el ni siquiera figurar en el listado de convocados.

“Cuando no iba ni al banco, no era ni opción, comenzaba a entrenarme solo en casa. Es difícil ver a los compañeros y mirar los partidos por televisión. Entonces fue un momento complicado que no se lo deseo a ningún jugador”, expresó el colombiano.

Mina recalcó que siempre ha dado lo máximo para ser considerado dentro del once titular: “Yo siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí, para mi equipo, espero que donde me toque, sea en el Barcelona o si me toca partir, hacerlo de la mejor manera, pero de momento estoy feliz en el Barcelona” y agregó algo que parece premonitorio: “Quiero un equipo donde esté tranquilo y tenga minutos”.

Del mismo modo, el colombiano fue enfático al decir que las cosas no fueron como él pensaba, en relación a su arribo al Barcelona como a las chances de jugar como titular: “Fueron momentos que yo creía que todo iba a salir como yo pensaba, pero no fue así, incluso sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase, ni el entrenamiento, sentía que nada me salía”.

Finalmente, cuando se le preguntó por la llegada del nuevo central del FC Barcelona, el francés Clément Lenglet, Yerry Mina expresó lo siguiente: “Va al Barca por sus condiciones, porque se lo merece y por lo que hemos visto de él, es un jugador que está para equipos grandes. Sólo queda compartir con él, aprender de él y desearle toda la suerte del mundo”.