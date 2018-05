Yerry Mina: prensa española hace añicos al defensa colombiano del Barcelona

Yerry Mina tiene las horas contadas en el Barcelona. El defensa colombiano cumplió un mal papel este domingo en la derrota azulgrana, que significó el primero de la temporada en LaLiga Santander, ante un Levante que evitó el descenso hace poco.

El señalado por la prensa española es el colombiano Yerry Mina y los adjetivos como “ridículo”, “lento”, e “impreciso” cayeron en cada nota relacionada al partido.

El diario Marca señaló que Yerry Mina“desaprovechó la oportunidad para demostrar por qué debería contar con más confianza por parte de Ernesto Valverde. Falla en varios goles del Levante. Sale señalado de este partido”.

Por su parte, Sport fue más duro e indicó: “Valverde arriesgó con Yerry Mina y Vermaelen en el centro de la zaga y el ridículo fue de los que hacen época. Que un equipo como el Levante, salvado casi in extremis, le meta cinco al Barcelona es para hacérselo mirar. Sin duda, la zaga quedó señalada pero la actitud del equipo durante una buena parte del partido fue impropia de un campeón de Liga impoluto hasta el momento”.

“La enésima lesión de Vermaelen y la lentitud de un inadaptado Yerry Mina allanaron el camino a la primera derrota de la temporada en el momento más inesperado”, continuó el diario español.

Sport también dejó entrever que Valverde, lo que pretendió al poner a Vermaelen y Yerry Mina juntos en la zaga, es demostrar que su plantilla no está bien reforzada en defensa.

As no se quedó atrás y dijo que Yerry fue “una Mina de oro para el Levante”: “Mal partido. Nefasto. No le salió nada y no le acompañó la suerte en momentos puntuales. Trató de corregir su actuación en el tramo final. Falto de ritmo, de coordinación con sus compañeros y sobre todo, de confianza”.