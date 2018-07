Yerry Mina en FC Barcelona: "Messi, Suárez e Iniesta me quitaban 50 euros todos los días"

El futuro de Yerry Mina en Barcelona todavía no está definido. Mientras el defensa disfruta las últimas horas de vacaciones, se animó a dar una entrevista a la revista ‘Bocas’ de ‘El Tiempo’ de Colombia.

El zaguero, entre tantos temas abordados en la conversación, contó una anécdota vivida con las estrellas del cuadro azulgrana, a quienes estuvo pagando hasta 50 euros por una apuesta y para mejorar la relación entre todos.

“Cuando llegué, para generar buen ambiente, empecé a apostar con ellos quién pateaba mejor los tiros libres en el entrenamiento. Yo era por verlos. Cuando me di cuenta, todos los días me estaban quitando 50 euros”, comentó Mina.

“‘¡Cómo, les estoy dando para el mercado a estos tíos!’, pensé. Pero la verdad es que esos monstruos la ponen donde quieren. Son estupendas personas y unos magos”, añadió sobre al relatar cómo fueron sus primeros meses en Barcelona.

Por otro lado, Yerry Mina reveló que atravesó momentos complicados por la escasa continuidad en el primer equipo. Esa situación, en un momento, hizo que dudará sobre sus capacidades para el juego.

La estrella de Colombia en #Rusia2018, Yerry Mina, es la portada de la edición 76 de la @RevistaBOCAS que circula a partir de este domingo.@msilvaazul entrevistó al defensor del @FCBarcelona_es y logró conmovedoras revelaciones del hijo célebre de Guachené, Cauca.@ELTIEMPOpic.twitter.com/WCRZ78cLoU — Revista BOCAS (@RevistaBOCAS) 27 de julio de 2018

“Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba acabado. Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal”, confesó.

Mina, sin embargo, no se sintió solo porque tuvo el respaldo de los jugadores de Barcelona. “Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían: ‘Tranquilo, que todo va a estar bien’”, finalizó.