Yerry Mina debutó con el Barcelona e hizo historia

Yerry Mina ha debutó esta noche con el Barcelona, al reemplazar en el minuto 83 a Gerard Piqué, quien ha pedido el cambio en el partido de vuelta de las semifinal de la Copa del Rey contra el Valencia.

El defensa colombiano llegó al Barcelona en el mercado de invierno procedente del Palmeiras y como sustituto del argentino Javier Mascherano.

Esta noche, en la vuelta de la Copa del Rey contra el Valencia, el nuevo central azulgrana entró en sustitución de Gerard Piqué, quien ha solicitado el cambio en el segundo tiempo, cuando su equipo iba ganando 0-2 (0-3 en el cómputo general).

“He estado tranquilo. Antes de entrar sí tenía nervios. Pero luego Dios me dio la tranquilidad y los compañeros me acogieron muy bien. Ahora, a seguir trabajando para lo que viene. Todos me ayudan, en especial hablo más con Paulinho, con Samu y Piqué”, comentó Yerry Mina tras el partido.

“Muy feliz por debutar y poder clasificarme para mi primera final. Agradecido a Dios y ahora a seguir trabajando para aportar mi granito de arena”, puntualizó el primer jugador colombiano en vestir la camiseta del Barcelona.