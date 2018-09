Werder Bremen vs Stuttgart EN VIVO con Claudio Pizarro por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Mercedes-Benz Arena no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Werder Bremen vs Stuttgart por la sexta fecha de la Bundesliga, la cual se realizará este sábado 29 de setiembre a las 8.30 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de FOX Sports 2.

Las cosas andan más que bien para el Werder Bremen que en la última jornada venció al Hertha Berlín por 3-1 manteniendo el invicto, mientras que hoy el Bayern Múnich cayó 2-0 con el cuadro de la capital alemana y tienen la chance de tentar el primer lugar de la Bundesliga, pero para ello, necesitan dos cosas: vencer al Stuttgart y que el Borussia Dortmund no gane.

El Werder Bremen viene desplegando una de las campañas más sólidas en lo que va de la liga alemana, ha ido de menos a más y hasta el momento no conoce la derrota, la misma que le ha valido sumar 11 puntos (3 victorias y 2 empates).

Werder Bremen vs Stuttgart | Minuto a minuto





Werder Bremen vs Stuttgart | Alineaciones

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Augustinsson, Moisander, Gebre, Eggestein, Klaassen, Bargfrede, Kainz, Kruse y Pizarro.

Stuttgart: Zieler, Beck, Baumgartl, Pavard, Insúa, Castro, Ascacibar, Akolo, Gentner, González y Gómez.

Werder Bremen vs Stuttgart | La previa

Igualado en puntuación, pero superior en diferencia de goles, el Borussia Dortmund es otro equipo que disputa con los verdiblancos y en la jornada que de este sábado se medirán contra el FC Núremberg que va relegad en la tabla.

Por su parte, el Werder Bremen recibe an un Stuttgart que no la pasa nada bien en la Bundesliga, puesto que en 5 jornada jugadas hasta el momento solo han conseguido acumular 2 unidades (aunque no tan mala como la del Schalke 04 cuatro que tiene cero puntos); los números hacer que el elenco donde militar el peruano Claudio Pizarro llegue como claro favorito.

En ese sentido, la temporada 2018-2019, hasta el momento, pinta bastante para Claudio Pizarro en comparación a la anterior cuando tuvo su paso por el Colonia, donde en contadas ocasiones tuvo minutos dentro del campo.

Y es que el delantero peruano si bien ha tenido un desempeño óptimo cada vez que le ha tocado jugar pero no ha tenido la suerte de marcar su primer gol en esta temporada, por lo que cada ocasión que tiene de jugar como titular o entrar como suplente, se muestra empeñoso en reabrir su cuota de gol con el elenco que le hizo conocido en el viejo continente.

La última vez que ambos elenco se vieron las caras fue en la Bundesliga 2017-2018, el 21 de abril del año en curso por la jornada 31 donde los ‘suabos’ se impusieron por 2-0 a los verdiblancos; en dicha temporada, el Stuttgart terminó séptimo con 51 puntos, mientras el Werder Bremen se queda en el puesto 11 con 42 unidades.