Werder Bremen vs Hertha Berlín EN VIVO con Claudio Pizarro por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Weserstadion no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre el Werder Bremen vs Hertha Berlin por la fecha 5 de la Bundesliga, la cual tendrá lugar este martes 25 de setiembre a las 11.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Bet365 y Sky Sport.

Luego de un triunfo ajustado en la última fecha, Werder Bremen se enfrenta a uno de los bravos de este inicio de la Bundesliga como es el Hertha Berlin, club que marcha en el segundo lugar del campeonato alemán a dos puntos del líder Bayern Munich. Ambos están invictos y quieren expandir esa racha a cualquier precio.

En el equipo local, las cosas andan muy bien luego de los dos triunfos y los dos empates obtenidos en la Bundesliga. Sin embargo, la deuda está jugando en el Weserstadion, lugar en el que enfrentarán al Hertha Berlín, donde han conseguido solo empates en este certamen. Los azules, en tanto, llegan con el aliciente que fuera de casa han logrado puntaje perfecto hasta ahora.

Werder Bremen vs. Hertha Berlin | posibles alineaciones

Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Sahin, Eggestein, Klaasen; Osako, Kruse, Kainz.

Hertha Berlin: Jarstein, Lazaro, Stark, Lustenberger, Plattenhardt; Skjelbred, Maier, Duda; Kalou, Selke, Dilrosun.

Werder Bremen vs. Hertha Berlin | La previa

En el historial de enfrentamientos directos, la ventaja es para Werder Bremen que no pierde con los capitanes desde diciembre del 2013. Han transcurrido nueve partidos y el saldo es de 4 triunfos para los de Bremen y 5 empates.

El invicto y la chance de seguir cerca al líder Bayern Munich se pone en juego este martes en el Weserstadion. Las apuestas ponen como favoritos a los ‘lagartos’. Pero el fútbol se define en la cancha.

De momento, el perseguidor más cercano del Bayern es el Hertha, que visita mañana al Werder Bremen y que tiene dos puntos menos.

Los berlineses han tenido un sorprendente arranque de temporada pero hay dudas de que puedan seguir a largo plazo la estela del Bayern.