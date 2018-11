Werder Bremen vs Friburgo EN VIVO ONLINE con Claudio Pizarro por la Bundesliga vía FOX Sports 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Mage Solar Stadion no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Werder Bremen vs SC Friburgo por la décimo segunda jornada de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este domingo 25 de noviembre a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre Werder Bremen vs Friburgo será importante para los ‘lagartos verdes’, que desean regresar al camino de la victoria nuevamente. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

Werder Bremen **tuvo un inicio prometedor en esta temporada de la Bundesliga**. Pero antes del parón por fecha FIFA, el equipo de Claudio Pizarro sufrió tres derrotas consecutivas y como consecuencia, cayó algunas posiciones en la tabla.

Werder Bremen vs Friburgo | alineaciones del partido

Friburgo: Schwolow – Stenzel, Gulde, Heintz, Günter – Frantz ©, Gondorf, Haberer, Sallai – Kleindienst, Niederlechner

Werder Bremen: Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson – Sahin, M. Eggestein, Klaassen – Harnik, Kruse, J. Eggestein

Werder Bremen vs Friburgo | La Previa

Para el entrenador de los ‘lagartos verdes’, Florian Kohfeldt, la pausa internacional llegó en el momento oportuno, pues ha permitido que todo el plantel recupere el ánimo y la confianza para un nuevo inicio.

Claudio Pizarro es protagonista de una de las buenas noticias del Werder Bremen. El peruano tuvo problema musculares, pero en el transcurso de la semana logró recuperarse y ha viajado con el equipo.

Del mismo modo, Yuya Osako fue incluido en la nómina para jugar contra Friburgo. El japonés había participado con su selección en las jornada doble de FIFA. Sin embargo, la inclusión del atacante en el equipo principal está en duda.

El Friburgo ha tenido una campaña irregular en las primeras doce fechas de la Bundesliga. Tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas tiene el cuadro dirigido por Christian Streich, que busca ganar luego de dos juegos.

Werder Bremen vs Friburgo | Horarios en el Mundo

México – 8:30 a.m.

Perú – 9:30 a.m.

Ecuador – 9:30 a.m.

Colombia – 9:30 a.m.

Bolivia – 10:30 a.m.

Argentina – 11:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Uruguay – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

España – 4:30 p.m.