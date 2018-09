Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt EN VIVO por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Commerzbank-Arena no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen por la fecha 2 de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 1 de setiembre a las 8.30 am (hora peruana), encuentro que se transmitirá por la señal de FOX Sports 2.

El delantero peruano Claudio Pizarro figura nuevamente en la lista de convocados del Werder Bremen que viene de un debut con empate a 1 contra el Hannover 96, y contra el siempre complicado Frankfurt buscarán conseguir su primera victoria en la Bundesliga.

Claudio Pizarro ha regresado no solo al equipo alemán que le abrió las puertas de Europa sino con el cual se ha convertido en toda una leyenda y con el cual ha conseguido batir varios récords a lo largo de su exitosa carrera futbolística.

Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt | Alineaciones

Eintracht Frankfurt: Ronnow, Tawatha, Willems, Da Costa, Salcedo, N’Dicka, Fernandes, Müller, Torró, Gaćinović y Haller.

Werder Bremen: Pavlenka, Moisander, Gebre Selassie, Augustinsson, Veljkovic, Bargfrede, Kainz, Klaassen, Eggestein, Kruse, y Ōsako.

Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt | La Previa

Es importante mencionar que en los dos últimos cotejos que ha disputado el Werder Bremen, Claudio Pizarro ha ingresado al terreno de juego en los minutos finales, tiempo en el que el ‘Bombardero’ generó ocasiones de peligro y estuvo a poco de marcar un gol. Contra el Frankfurt, el peruano espera poder tener la chance de poner su cuota de gol.

El Frankfurt, por su parte tuvo un promisorio arranque en la primera jornada con triunfo de 2-0 sobre Friburgo; las ‘águilas’ son conscientes de lo que significa enfrentar al Werder Bremen en el Commerzbank-Arena y que las estadísticas se inclinan a favor de los locales.

Sin embargo, los ‘verdi blancos’ se han armado muy bien para la temporada 2018-2019, no solo con el fichaje de Claudio Pizarro, sino también con los arribos de Davy Klaassen y Nuri Sahin. El objetivo de Werder Bremen es jugar cosas importantes en este año y salir de las últimas performances que los tuvieron, en muchos casos, jugando el descenso de la máxima categoría alemana.

En cuanto a los estadístico, es importante acotar que desde que ascendió a la Bundesliga en 2012-2013 el Eintracht Frankfurt no ha perdido en su casa al enfrentar al Werder Bremen; aunque las cosas son muy distintas cuando las ‘águila’ visitan la casa de los ‘verdi blancos’, es decir, el Wesertadion.

En los últimos cinco partidos que ambos elencos se vieron las caras hubieron 2 victorias para cada uno de los equipos y solo un empate, en los cuales las dos escuadras han conseguido marcar 7 goles.

Mientras que históricamente, Werder Bremen y el Eintracht Frankfurt han jugado en 102 oportunidades, donde los primeros se han impuesto en 43 ocasiones, los segundos en 38 y 21 empates que han dejado un rastro de 315 goles marcados.