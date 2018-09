Werder Bremen vs Augsburgo EN VIVO con Claudio Pizarro por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del SGL Arena no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre el Werder Bremen vs Augsburgo por la cuarta fecha de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 22 de setiembre a las 8.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Bet365.

El Werder Bremen camina séptimo en la tabla de la Bundesliga al sumar 5 puntos que se traslucen en 1 victoria y 2 empates y ante el Augsburgo buscarán su segundo triunfo, el cual camina noveno con 4 unidades.

Hubieron buenas noticias para el delantero peruano Claudio Pizarro, quien ha sido considerado en la lista de convocados del entrenador ‘verdi blanco’, Florian Kohfeldt, aunque esto no garantiza que tenga asegurada su presencia en el once titular para este sábado.

Werder Bremen vs Augsburgo | Minuto a minuto

Werder Bremen vs Augsburgo | Posibles Alineaciones

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selssie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Bargdrede, Harnik, Eggerstein, Klaassen, Osako, Kruse.

Augsburgo: Giefer, Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger, Koo Ja-Cheol. Baier, Max, Hahn,, Richter, Gregoritsch.

Werder Bremen vs Augsburgo | La Previa

Sin embargo, lo cierto es que en los últimos partidos amistosos jugados por el Werder Bremen, Claudio Pizarro ha mostrado un óptimo nivel e, incluso, ha logrado marcar, razón que podría condicionar su presencia en el arranque o, en todo caso, tener minutos durante el segundo tiempo en el SGL Arena.

En el torneo teutón, el Weder Bremen va sétimo con 5 puntos, no tan lejos del líder Bayern Múnich con 9, ni de quienes le secundan con 7 puntos como el Borussia Dortmund, Wolfsburgo, Borussia Mönchalgladbach, Hertha Berlin y el Mainz 05.

En la previa del Werder Bremen vs Augsburgo, el centrocampista verde, Frnak Baumann ha comentado lo siguiente: “Hemos alimentado nuestras expectativas los últimos meses pero tenemos que ser realistas con nuestros objetivos. No hemos empezado la temporada con nuestro mejor fútbol a pesar de no estar insatisfechos con los resultados”.