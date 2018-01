Banderín se rompe y encuentran una manera curiosa para repararlo

Santiago Wanderers vs Melgar juegan por la segunda fase de la Copa Libertadores en Valparaíso. El equipo de Enrique Meza empezó con el pie izquierdo, tras recibir el 1-0 en menos de dos minutos; sin embargo, el protagonista del partido fue un banderín que se rompió. El árbitro principal tuvo que detener el juego en tres ocasiones para encontrar una solución.

El partido entre Santiago Wanderers vs Melgar tuvo muchas pausas, y no para atender a un jugador dentro del campo, sino por un banderín roto y que no pudo estar en pie mucho tiempo. La única solución fue llamar a un hombre con un martillo para intentar ingresarlo nuevamente a tierra.

No pasaron ni dos minutos de juego y Rafael Viotti marcó el primero para Santiago Wanderers. El chileno Matías Fernández pasó por banda derecha, superó a un rival y sacó el centro para que el atacante la empuje y venza a Diego Penny para el 1-0 del club chileno ante Melgar por la Copa Libertadores.

Más adelante, Bernardo Cuesta definió bien ante Mauricio Viana para poner el empate momentáneo en Valparaíso.

Melgar llegó a Chile la noche de este domingo con una delegación de dieciocho jugadores y tres bajas por lesión, incluida la de su capitán, Ysrael Zúñiga, que sufrió un desgarro en el muslo izquierdo.

El técnico mexicano Enrique Meza entregará la responsabilidad de la conducción a su compatriota Omar Tejeda y la de los goles al argentino Bernardo Cuesta.