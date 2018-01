EN VIVO y EN DIRECTO Lobos BUAP vs Santos Laguna con Luis Advíncula por la Liga MX

EN VIVO y EN DIRCTO desde el Estadio TSM Corona no te pierdas el encuentro por la fecha 1 del Clausura 2018 de la Liga MX entre Lobos BUAP vs Santos Laguna este domingo 7 de enero a las 19:00horas (hora peruana). El encuentro donde el peruano Luis Advíncula arrancará como titular será transmitido por TV Azteca.

Lobos BUAP vs Santos Laguna | Alineaciones

Lobos BUAP : por confirmar

Santos Laguna: por confirmar

Árbitro: Luis Santander Aguirre

Luis Santander Aguirre Asistentes: Christian Espinosa Zavala, Cesar Cerritos García

Christian Espinosa Zavala, Cesar Cerritos García Cuarto hombre: Arturo Cruz Hurtado

Recinto: Estadio TSM Corona (30,000 espectadores)

Lobos Buap vs Santos Laguna | La Previa

Lobos BUAP, por medio de su entrenador Rafael Puente, aseguró que su plantel arriesgará de la misma manera que la temporada anterior, por lo que forzará al rival a apostar por un juego ofensivo.

“La manada” está obligada a quedarse con un triunfo que le ayudaría si desea mantener sus aspiraciones de jugar la liguilla de la máxima categoría. Teniendo como única baja al zaguero Rodrigo Godínez, tendrá disponible al resto de la plantilla, incluidos sus refuerzos Facundo Erpen, Jerónimo Amione, Gabriel Cortéz, Manuel Pérez, Luis Márquez, Irving Zurita y el peruano Irven Ávila.

Sobre su llegada a Lobos BUAP, el peruano comentó: “En Lobos llegué a un club bastante organizado, con compañeros que te hacen sentir bien. En Ecuador no la pasaba bien, tenía 5 meses sin cobrar. Lobos es serio, no hay motivos para no rendir”.

Por su parte, Santos Laguna (quienes acabaron con 18 puntos el campeonato pasado) han presentado a sus nuevos refuerzos: Cris Martínez (ex Universitario en 2014), José Juan Vásquez, Gerardo Alcoba y Jesús Isijara. Del mismo modo, el cuadro “guerrero” ha tenido dos técnicos en esta temporada con José Manuel De La Torres y Robert Dante Siboldi.

Por su parte, el capitán de Santos Laguna, Carlos Izquierdoz, dijo lo siguiente sobre las expectativas del equipo para el Clausura: “El torneo pasado no nos fue bien ni en casa ni de visitante, anteriormente logramos hasta 10 partidos sin perder como local y ahora trataremos de volver a eso, queremos sumar puntos lo más pronto posible para alejarnos del descenso, así que pondremos condiciones en nuestra cancha”.

Y Agregó sobre el rival de mañana: “Lobos demostró a lo largo del torneo que es un equipo que trata bien la pelota, que intenta siempre jugar con triangulaciones, es un equipo muy dinámico. Para mí no van a cambiar mucho, van a salir de la misma forma” indicó Izquierdoz.