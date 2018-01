La polémica mano de Umtiti que ha generado gran polémica en la Liga Santander

La controversia no faltó en el FC Barcelona vs Alavés por la fecha 21 de LaLiga Santander y es que sobre el final del cotejo una polémica mano de Samuel Umtiti no fue cobrada ante el airado reclamo de los jugadores visitantes que iban cayendo por 2-1 y que pudo significar el empate para los “babazorros”.

Transcurrían los 86 minutos de juego, Alavés llevaba la iniciativa en el ataque, meten un pase largo que uno de sus jugadores responde con un disparo de volea con dirección al arco culé, pero en vez de eso choca en el brazo del defensa Samuel Umtiti.

Algunos jugadores de Alavés continuaron con las acciones de juego mientras otros se acercaban a Ignacio Iglesias, el árbitro del encuentro, quien dejó seguir las acciones. Al finalizar el partido, los reclamos no cesaron, pero el réferi optó por no prestar atención.

En conferencia de prensa, Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, declaró: “No he visto las jugadas. Sé que se han quejado mucho de la mano de Umtiti, él me ha dicho que ha sido involuntaria, así que seguro ha sido involuntaria, es lo que creo como entrenador del Barca”.

Por su parte, el técnico de Alavés, Abelardo Fernández manifestó: “No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales”. “Para jugar ante el mejor equipo siempre necesitas un poco de suerte, la mano de Umtiti es muy clara” expresó John Guidetti, jugador de los “albiazules”.