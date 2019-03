VER Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por el Grupo A de Copa Libertadores

Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO y EN DIRECTO | Victorianos y ‘millonarios’ se enfrentan en su debut en el Grupo A de la Copa Libertadores el miércoles 6 de marzo en el Estadio Nacional de la capital peruana. El compromiso comenzará a las 7:30 pm (hora peruana / 9:30 pm en Argentina) y será transmitido por el canal Fox Sports. Las incidencias de este importante encuentro futbolístico también puedes seguirlas vía ONLINE en el minuto a minuto que realizarán Peru.com y La Prensa. El choque también será transmitido por Facebook.

El partido ante River Plate, el vigente campeón de América, representa para Alianza Lima el primer gran desafío de la temporada. Los blanquiazules, dirigidos por el argentino Miguel Ángel Russo, se reforzaron de manera conveniente en cada una de sus líneas y ahora tendrán que demostrar ante el poderoso cuadro argentino que están para grandes cosas en este año 2019.

Eso lo tiene muy claro la afición blanquiazul, que este miércoles acudirá en gran número al coloso limeño para apoyar a sus jugadores antes, durante y después del juego ante River Plate. Se calcula que más de 30 mil hinchas aliancistas llegarán al Estadio Nacional para hacer sentir la localía y gritar los goles de su escuadra. Asimismo, se conoció que al menos 1.000 hinchas del ‘millonario’ se harán presentes en el recinto para hinchar por sus colores.

Alianza Lima, cuarto en el torneo peruano (Liga 1) con seis puntos en tres fechas jugadas, llega al partido ante River Plate precedido de una gran victoria por 3-1 ante la Universidad César Vallejo. Semanas atrás, los íntimos derrotaron 3-0 a Sport Boys – en el arranque de la Liga 1 – y cayeron por 1-0 ante Sporting Cristal, en la fecha 2.

El técnico Miguel Ángel Russo analizó a River Plate luego de la victoria en Matute ante César Vallejo y declaró lo siguiente:

“El campeón viene completo, recuperó jugadores y nivel. Atento en la parte defensiva y tiene goleadores. Sabe jugar este tipo de partidos. Respetamos al rival, pero confiamos en nosotros mismos”, dijo el DT de Alianza Lima.

Russo ya tiene en mente el once titular que mandará al campo del Nacional para el choque ante River, aunque espera que el goleador Mauricio Affonso llegue en perfectas condiciones al miércoles, tras la molestia muscular que sintió en el duelo ante Vallejo.

En la escuadra victoriana destacan importantes nombres como el arquero Pedro Gallese, los volantes José Manzaneda y Wilder Cartagena, así como el propio Affonso y Kevin Quevedo. Estos dos últimos son los llamados a generar peligro en el campo rival.

Se viene el campeón

River Plate es el actual campeón de la Copa Libertadores tras vencer en diciembre pasado a Boca Juniors en la final disputada en Madrid, España. El elenco argentino llega al juego ante Alianza Lima con el cartel de candidato no solo para ganar el grupo y pasar a las siguientes instancias coperas, sino para repetir el título continental en la presente temporada.

A pesar de las bajas de dos de sus mejores jugadores, como lo eran Gonzalo Martínez (hoy en USA) y Jonathan Maidana (hoy en México), el equipo de Marcelo Gallardo cuenta con un plantel de importantes nombres que están en la plena capacidad de pelear de igual a igual en cualquier campo y hacer valer la condición de campeón de América.

El portero Franco Armani, el zaguero Javier Pinola, el volante Juan Fernando Quintero y el atacante Rafael Santos Borré son los jugadores más destacados de la actual plantilla millonaria, que espera en Lima conseguir sus primeros tres puntos en el torneo continental.

“Alianza Lima es un equipo grande de Perú, con un entrenador que conocemos, que tiene mucha experiencia, que entiende, nos conoce muy bien y que va a plantear un partido durísimo como todo partido de Copa Libertadores”, dijo Gallardo.

River Plate llega al cotejo ante Alianza Lima tras vencer 4-2 a Newells Old Boys por el torneo argentino. La ‘banda’ se ubica en el cuarto puesto de la Superliga platense con 36 unidades.

El dato

El otro partido del grupo A lo jugarán ese mismo día Palestino de Chile vs Internacional de Porto Alegre (Brasil). El partido de vuelta entre River Plate y Alianza Lima se jugará el 11 de abril en Buenos Aires.

Alianza Lima vs. River Plate – últimos partidos

Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 César Vallejo – Liga 1

Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima – Liga 1

Alianza Lima 3-0 Sport Boys – Liga 1

River Plate

River Plate 4-2 Newells Old Boys – Superliga

River Plate 2-1 San Martín – Superliga

Banfield 1-1 River Plate – Superliga

Alianza Lima vs River Plate – horarios y canales

Argentina: 9:30 pm / Fox Sports

Brasil: 9:30 pm / Fox Sports

Colombia: 7:30 pm / Fox Sports

Chile: 9:30 pm/ Fox Sports

Ecuador: 7:30 pm / Fox Sports

Estados Unidos: 7:30 pm en Miami y Nueva York / Fox Sports USA

México: 7:30 pm / Fox Sports

Perú: 7:30 pm / Fox Sports

Uruguay: 9:30 pm / Fox Sports

Venezuela: 8:30 pm / Fox Sports

Copa Libertadores – partidos de primera fecha

05.03 Godoy Cruz (ARG) – Olimpia (PAR) Grupo C

05.03 Melgar (PER) – San Lorenzo (ARG) Grupo F

05.03 San José (BOL) – Flamengo (BRA) Grupo D

05.03 Deportes Tolima (COL) – A. Paranaense (BRA) Grupo G

05.03 Wilstermann (BOL) – Boca Juniors (ARG) Grupo G

05.03 Libertad (PAR) – U. Católica (CHI) Grupo H

06.03 Palestino (CHI) – Internacional (BRA) Grupo A

06.03 U. Concepción (CHI) – Sporting Cristal (PER) Grupo C

06.03 A. Mineiro (BRA) – Cerro Porteño (PAR) Grupo E

06.03 Alianza Lima (PER) – River Plate (ARG) Grupo A

06.03 Zamora (VEN) – Nacional (URU) Grupo E

06.03 Rosario Central (ARG) – Gremio (BRA) Grupo H

06.03 Junior (COL) – Palmeiras (BRA) Grupo F

07.03 Huracán (ARG) – Cruzeiro (BRA) Grupo B

07.03 Liga de Quito (ECU) – Peñarol (URU) Grupo D

07.03 Deportivo Lara (VEN) – Emelec (ECU) Grupo B

Luego de la recepción de Alianza Lima a River Plate, la revancha entre peruanos y argentinos se disputará el jueves 11 de abril en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la cuarta fecha.