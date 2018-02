Valencia vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey

EN DIRECTO El estadio de Mestalla albergará el partido Valencia vs Barcelona, que podrás seguirlo EN VIVOONLINE hoy jueves 08 de febrero a partir de las 15:30 (horario peruano) por las semifinales-vuelta de la Copa del Rey. El duelo será transmitido por la señal de DirecTV sports.

Valencia vs Barcelona | Alineaciones hoy

Valencia: Jaume Doménech, Montoya, Garay, Gabriel, Gayà, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Lato, Rodrigo y Vietto.

Barcelona: Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Paulinho, Iniesta, Coutinho, Luis Suárez y Messi.

Valencia vs Barcelona | La previa

El Valencia se encomendará este jueves al apoyo de Mestalla para tratar de remontar ante el Barcelona el 1-0 adverso de la ida y buscar una final de Copa del Rey diez años después, aunque para ello deberá superar al gran dominador de este torneo, tanto en los últimos años como históricamente.

A pesar de la exigua ventaja de la ida, el conjunto de Ernesto Valverde parte como favorito, no solo por la excelsa temporada que está firmando, sino porque se encuentra a un paso de jugar su quinta final consecutiva, tras haber ganado las tres últimas ediciones del torneo copero.

Además, el Valencia afronta el partido más importante de la temporada en su peor racha de resultados, ya que suma entre Liga y Copa cinco derrotas consecutivas en sus últimos encuentros.

A ello se suma, la dificultad que el equipo de Marcelino encuentra para mantener su portería a cero, un factor importante después de ser incapaz de marcar en el partido de ida a domicilio.

En ataque, el Valencia también ha perdido en los últimos partidos la eficacia que le caracterizó durante la primera mitad de la temporada.

Pese a todo ello, en el seno del conjunto valencianista se confía en poder vivir una noche mágica en Mestalla y sobreponerse a todos estos inconvenientes para volver a una final una década después de levantar su último título.

Al margen del atacante luso, el técnico Marcelino García Toral, no podrá contar con el defensa colombiano Jeison Murillo, quien ultima su vuelta a los terrenos de juego tras dos meses lesionados, y el extremo Andreas Pereira, quien se lesionó en la ida tras una fuerte entrada de Sergi Roberto.

En el presumible once titular, Marcelino apostará de nuevo por Jaume en la portería, como durante todo el torneo copero, y en defensa está la duda del lateral derecho, donde podrían jugar Martin Montoya o el central Rubén Vezo, tal y como hizo en el último partido de Liga, ante el Atlético de Madrid.

La disponibilidad de Guedes, que no jugará de inicio, según confirmó Marcelino, condicionará la composición de la banda izquierda en la que podría apostar de nuevo por ubicar a los dos laterales zurdos, Jose Luis Gayà y Toni Lato, uno por delante de otro.

Por último, la otra incógnita reside en la pareja de delanteros, donde Rodrigo parece tener asegurada la plaza, aunque su compañero bien podría ser cualquiera de los otros tres atacantes de la plantilla, aunque es Luciano Vietto quien parte con más posibilidades.

El Barcelona finalmente podrá contar con Gerard Piqué, que acabo el derbi liguero con molestias en la rodilla derecha pero que ha entrado en la convocatoria después de entrenarse esta tarde con normalidad.

La recuperación de Piqué es una buena noticia, ya que Thomas Vermaelen aún no ha recibido el alta. No obstante, no se descarta que el colombiano Yerry Mina, inédito aún con el Barcelona, releve de inicio al catalán en el eje de la zaga como pareja de Samuel Umtiti.

Otra de las opciones que maneja Valverde es colocar a Sergio Buquets de central, una posición en la que el pivote defensivo ya ha actuado alguna vez.

El equipo catalán sabe que el partido va a ser un cara o cruz, ya que el rival, en una situación de malos resultados, es conocedor que si supera la eliminatoria dejará aparcada la Copa del Rey y se asegura una final para el 21 de abril, a pocas jornadas de acabar la Liga, en el Wanda Metropolitano de Madrid.

El Barcelona necesita jugar un partido muy completo y para ello dispondrá de casi toda su artillería, tras las rotaciones que llevó a cabo Valverde en Liga en el campo del Espanyol, en el estuvieron en el banquillo Messi, Alba y Sergi Roberto (todos ellos entraron ya avanzada la segunda parte). Los tres serán titulares en Mestalla.

Si finalmente el Barcelona apuesta por Busquets en el eje defensivo, delante estarán Rakitic, Paulinho, Iniesta y Coutinho, y en la ofensiva Messi y Luis Suárez cerrarán el ataque.